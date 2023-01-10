Французький хавбек невдовзі може провести перший матч за туринців після повернення.
Поль Погба, twitter.com/juventusfc
10 січня 2023, 17:59
Центральний півзахисник Поль Погба 10 січня повернувся до тренувань із Ювентусом після відновлення від травми.
Як повідомляє B/R Football, ця тренувальна сесія з командою стала першою для 29-річного француза з жовтня минулого року.
Нагадаємо, у липні 2022 року Погба отримав травму меніска, після чого переніс операцію. Потім він пошкодив стегно та пропустив ЧС-2022 у Катарі.
Зазначимо, що француз так і не зміг ще зіграти за "стару синьйору" в офіційних матчах після свого повернення минулого літа.