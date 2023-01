Центральний півзахисник Поль Погба 10 січня повернувся до тренувань із Ювентусом після відновлення від травми.

Як повідомляє B/R Football, ця тренувальна сесія з командою стала першою для 29-річного француза з жовтня минулого року.

Paul Pogba is back training with Juve for the first time since October 📸 pic.twitter.com/T36ve4AykC