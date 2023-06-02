Італія

Це був ударний місяць для сенегальського форварда.

Нападника Салернітани Булає Діа було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 26-річний сенегалець провів чотири матчі, в яких забив чотири м'ячі, чим допоміг клубу здобути нічийні результати в іграх проти Фіорентини та Роми.

Vi presentiamo l’ultimo Player of the Month della stagione 🥁 Congratulazioni al vincitore di Maggio, Boulaye Dia 👏🔥 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia #FUT #POTM pic.twitter.com/IlMougwHzO — Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2023

Цього сезону Діа провів 33 матчі, в яких забив 16 голів та віддав шість асистів.

Після 37 турів Салернітана набрала 42 очки та посідає 15 місце у Серії А. В останньому турі Салернітана зіграє проти Кремонезе, який пройде завтра, 3 червня, о 22:00 за київським часом.