Це був ударний місяць для сенегальського форварда.
Булає Діа, Getty Images
02 червня 2023, 08:45
Нападника Салернітани Булає Діа було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
Минулого місяця 26-річний сенегалець провів чотири матчі, в яких забив чотири м'ячі, чим допоміг клубу здобути нічийні результати в іграх проти Фіорентини та Роми.
Цього сезону Діа провів 33 матчі, в яких забив 16 голів та віддав шість асистів.
Після 37 турів Салернітана набрала 42 очки та посідає 15 місце у Серії А. В останньому турі Салернітана зіграє проти Кремонезе, який пройде завтра, 3 червня, о 22:00 за київським часом.