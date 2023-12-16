Італія

Інтер продовжує прогресувати.

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо розповів про амбіції клубу в поточному сезоні італійської Серії А. Цитує італійського функціонера Inter Xtra.

"На відміну від інших, ми розуміємо нашу силу, але хочемо бути скромними. Якби ми сказали, що боремося за потрапляння до четвірки, то це було б неправдою. Ми маємо якості, що дозволяють ставити перед собою більш високі цілі.

Ювентус, Мілан та Наполі також розпочали сезон не з метою потрапити лише у топ-4 Серії А", — заявив Аузіліо.

Після 15 турів італійської Серії А, міланський Інтер набрав 38 пунктів і зараз займає перше місце у турнірній таблиці. Їхнім найближчим переслідувачем є Ювентус, який відстає від "нерадзуррі" на один пункт, але у лідера чемпіонату на одну зіграну гру менше.

Раніше, спортдир Інтера розповів про пошуки заміни травмованому Куадрадо.