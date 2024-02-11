Італія

Головний тренер "нерадзуррі" був відсутній через дискваліфікацію.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24, Рома на Стадіо Олімпіко в результативному матчі програла міланському Інтеру (2:4). Помічник головного тренера міланців Массиміліано Фарріс, який замінив в техничній зоні дискваліфікованного Сімоне Індзагі, відвідав післяматчеву прес-конференцію.

"Індзагі нервував, тому що в першому таймі ми грали слабко. Рома чудово розпочала, і ми пропустили два необов'язкові голи у ситуаціях, які відпрацьовувалися на тренуваннях.

Утім, у другому таймі наші хлопці підтвердили свою непересічність. У великих матчах можна провести 20 хвилин не так, як треба, але у результаті ми повернулися до потрібної колії.

Для нас це має бути дзвіночок, адже навіть така команда, як наша, не має права самозаспокоюватися – інші суперники можуть за це покарати. Будь-хто може завдати клопоту, якщо не буде правильного настрою", — сказав Фарріс.