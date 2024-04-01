Італія

Скандальний італієць пам'ятає роботу з "Особливим".

Колишній захисник міласнького Інтера та збірної Італії Марко Матерацці вислоився про Жозе Моурінью під керівництвом якого він грав у складі "нерадзуррі". Його слова наводить The Times.

"Безсумнівно, Моурінью — найкращий тренер у моїй кар'єрі. Незважаючи на це, спочатку мені було нелегко змиритися зі своєю ситуацією. Я звик бути важливим, бути капітаном, але з приходом Моурінью я почав втрачати авторитет. Проте він був чесний зі мною від самого початку, коли сказав, що я буду менш залучений до основного складу. Шкода, що ми не зустрілися раніше.

Іноді слова зайві, і прості обійми все пояснюють. Ми плакали після перемоги Інтера в Лізі чемпіонів. Цей момент був неймовірно емоційним. Я запитав його, чому він іде. Чому він залишає мене одного?

У мене не склалися стосунки з новим тренером, Рафаелем Бенітесом, він мені не подобався. Я був переконаний, що з Моурінью ми могли б продовжувати вигравати — можливо, не Лігу чемпіонів, але інші титули точно. Але він вже прийняв рішення перейти до Реалу", — заявив Матерацці.