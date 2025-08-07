Італія

"Нерадзуррі" готують нову пропозицію за форварда Аталанти.

Інтер розглядає альтернативні варіанти замість нападника Адемоли Лукмана, переговори щодо якого з Аталантою тривають, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Найближчим часом "нерадзуррі" планують зробити третю пропозицію на €45 млн плюс €5 млн бонусами.

За даними джерела, Інтер також стежить за півзахисником Челсі Крістофером Нкунку та вінгером Манчестер Юнайтед Джедоном Санчо.

Водночас клуб упевнений у підписанні Лукмана, який наразі відмовляється відвідувати передсезонні тренування Аталанти.

Раніше повідомлялося, що Нкунку дозволили пропустити старт передсезонки в Челсі.