Італія

Після чуток про інтерес Де Дзербі ситуація змінилася — Распадорі вже готується до переїзду в Ла Лігу.

Ще нещодавно повідомлялось, що Джакомо Распадорі опинився на радарах Аталанти та Марселя, де його могли б знову об’єднати з Роберто Де Дзербі. Однак трансферна ситуація навколо форварда Наполі набула нового вектора: тепер на перемовини вийшов Атлетіко Мадрид.

За інформацією Marca, мадридський клуб веде фінальні переговори з Наполі про трансфер італійського нападника. Заявлена сума угоди — 20 мільйонів євро, і хоча італійці спершу вимагали 30 млн, гнучкі умови оплати дозволили сторонам значно просунутися в перемовинах.

Распадорі, який за даними джерел уже поділився новиною про перехід з близькими, може приєднатися до тренувань Атлетіко вже наступного тижня. Медичне обстеження заплановане одразу після остаточного погодження юридичних деталей.

25-річний форвард, який провів понад сотню матчів за неаполітанців і двічі вигравав Серію А, залишається в центрі уваги провідних європейських клубів. Але саме Атлетіко запропонував проект, який, схоже, найбільше переконав самого гравця.

Дієго Сімеоне, за повідомленнями, бачить у Распадорі ідеальне доповнення до своєї атаки — гравця, здатного діяти на кількох позиціях і втілювати сучасний мобільний стиль.

"Його технічні здібності, темп роботи та тактична зрілість роблять його ідеальним гравцем для інтенсивної системи Сімеоне", — зазначив спортивний директор Атлетіко Карлос Бусеро.

Тож імовірність того, що саме Мадрид стане новою футбольною домівкою Распадорі, наразі вища, ніж будь-коли. Залишається дочекатися фінального кроку — офіційного підтвердження з боку клубів.