Італія

Публічна незгода переросла в конфлікт.

Ситуація довкола Адемоли Лукмана стає дедалі напруженішою. Після публічного звернення до фанатів, у якому гравець підтвердив подання офіційного запиту на трансфер, наступним кроком стала його фактична відсутність на базі Аталанти. За даними італійських джерел, нігерієць самовільно залишив Італію, вирушивши у позапланову відпустку, — і це вже викликало гостру реакцію з боку клубу.

Керівництво "Ла Деа" не приховує свого розчарування. Повідомляється, що власники готують штрафні санкції проти футболіста, а також розглядають можливість юридичних кроків. Причина – несанкціоноване залишення команди в критичний момент міжсезоння.

Що важливо — ситуація зависла в повітрі. Аталанта чекає від Інтера конкретного кроку, водночас сам міланський клуб не поспішає виходити з тіні, очікуючи, що саме бергамці ініціюють новий раунд переговорів.

Інформаційний вакуум навколо трансферу тільки підігріває інтерес. Нагадаємо, що раніше Лукман опублікував розлоге звернення, в якому відкрито розповів про розчарування зірваним трансфером і "невиконаними обіцянками" з боку клубу. Попри обіцянку дати йому піти у разі вигідної пропозиції, Аталанта, за словами гравця, заблокувала перехід.

Контракт Лукмана з бергамським клубом чинний до літа 2027 року, і будь-який вихід із ситуації наразі видається непростим.