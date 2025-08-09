Як раніше повідомлялось, Малік Тіав отримав пропозицію від Ньюкасла після відмови переходити до Комо чи Крістал Пелес. Схоже, переговори між клубами вийшли на фінальну стадію.

Як інформує Мікеле Крішітьєлло, "сороки" досягли з Міланом домовленості про трансфер німецького центрбека за 35 мільйонів євро плюс до 5 мільйонів у вигляді бонусів. Залишилося лише врегулювати кілька організаційних моментів, після чого угоду буде оформлено.

Одразу після завершення операції "россонері" планують спрямувати увагу на пошук заміни. У списку можливих підписань вже кілька тижнів фігурують два молодих італійських захисники — Джованні Леоні з Парми та П’єтро Комуццо з Фіорентини. За оцінками, Леоні може коштувати близько 40 млн євро, а Комуццо — близько 30 млн.

Таким чином, продаж Тіава може стати не лише фінансовим підсиленням, але й стартом кадрового оновлення оборонної лінії Мілана вже цього літа.