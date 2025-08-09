Італія

Клуб отримає до 40 млн євро та планує інвестувати у перспективного італійського оборонця.

Як раніше повідомлялось, Малік Тіав отримав пропозицію від Ньюкасла після відмови переходити до Комо чи Крістал Пелес. Схоже, переговори між клубами вийшли на фінальну стадію.

Як інформує Мікеле Крішітьєлло, "сороки" досягли з Міланом домовленості про трансфер німецького центрбека за 35 мільйонів євро плюс до 5 мільйонів у вигляді бонусів. Залишилося лише врегулювати кілька організаційних моментів, після чого угоду буде оформлено.

Одразу після завершення операції "россонері" планують спрямувати увагу на пошук заміни. У списку можливих підписань вже кілька тижнів фігурують два молодих італійських захисники — Джованні Леоні з Парми та П’єтро Комуццо з Фіорентини. За оцінками, Леоні може коштувати близько 40 млн євро, а Комуццо — близько 30 млн.

Таким чином, продаж Тіава може стати не лише фінансовим підсиленням, але й стартом кадрового оновлення оборонної лінії Мілана вже цього літа.