"Джаллороссі" хочуть утримати Евана Ндіка.
Еван Ндіка, Getty Images
10 серпня 2025, 10:54
Центральний захисник Роми Еван Ндіка привернув до себе увагу з боку представника чемпіонату Саудівської Аравії.
За даними журналіста Ніколо Скіри, саудівський клуб запропонував "джаллороссі" 25 млн євро за 25-річного івуарійця. Проте, італійці хочуть утримати Евана.
У той же час повідомляється, що Рома буде готова розглянути пропозиції у розмірі близько 40 млн. Контракт Ндіка з римлянами розраховано до кінця червня 2028 року.
За підсумками сезону-2024/25 оборонець установив у столичному клубі рекорд.