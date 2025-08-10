Італія

"Джаллороссі" хочуть утримати Евана Ндіка.

Центральний захисник Роми Еван Ндіка привернув до себе увагу з боку представника чемпіонату Саудівської Аравії.

За даними журналіста Ніколо Скіри, саудівський клуб запропонував "джаллороссі" 25 млн євро за 25-річного івуарійця. Проте, італійці хочуть утримати Евана.

У той же час повідомляється, що Рома буде готова розглянути пропозиції у розмірі близько 40 млн. Контракт Ндіка з римлянами розраховано до кінця червня 2028 року.

За підсумками сезону-2024/25 оборонець установив у столичному клубі рекорд.