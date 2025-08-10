Італія

Центральні захисники Джей Ідзес і Фалі Канде попрощалися з Венецією заради переходу до Сассуоло, передає офіційний сайт "нероверді".

За даними журналіста Ніколо Скіри, 25-річний капітан збірної Індонезії (13 матчів, один гол) Ідзес обійшовся Сассуоло у 8+0,5 млн євро, тоді як за 27-річного гравця збірної Гвінеї-Бісау (27 матчів, один асист) Канде клуб Серії А виклав 3+0,5 млн. Контракти з Джеєм і Фалі розраховано до кінця червня 2029 року.

Ідзес виступав за Венецію з липня 2023-го. Тоді він на правах вільного агента залишив Гоу Ехед Іглс. За італійський клуб Джей провів 66 поєдинків, відзначившись п'ятьма результативними ударами.

Канде Венеція орендувала в Меца в січні 2025 року. Повноцінний трансфер Фалі обійшовся в 1,9 млн. Фалі записав на свій рахунок один результативний удар і одну гольову передачу в 17-ти поєдинках за італійський клуб.

Нагадаємо, наприкінці липня Сассуоло посилився півзахисником марсельського Олімпіка.