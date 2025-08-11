Італія

Італійська черга за гравцем.

Туринський Ювентус продовжує перебувати в статусі активного гравця літнього трансферного ринку перед початком нового сезону.

"Стара Синьйора" не полишає сподівань посилити свій півзахист, і серед можливих кандидатів розглядає данського хавбека англійського Брайтона Меттью О'Райлі.

24-річний виконавець до цього був на прицілі у Наполі, однак рішучих кроків від "Партенопеї" за ці два місяці ми так і не побачили.

Брайтон хоче бачити за свого гравця пропозиції не менше за 30 млн євро, тоді як сам футболіст відкритий до переїзду до Італії.

Юве наразі говорить з агентами данця про контракт до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.

Але для туринців є суттєва перепона перед здійсненням цього трансферу — вони бажають розвантажити свій нинішній півзахист за рахунок продажу двох футболістів, і лише після цього справа дійде до О’Райлі.

Данець у минулому сезоні через травму коліна провів лише 26 матчів (1218 хвилин), забив два голи та виконав чотири асисти.