Італія

Після невдалого періоду в "Дженоа" нападника намагається підписати Павія.

Раніше повідомлялось, що Маріо Балотеллі може продовжити кар’єру у Північній Америці — ним цікавилися Крус Асуль та клуб MLS з Лос-Анджелеса. Однак тепер з’явився несподіваний варіант для продовження шляху 34-річного форварда.

За даними Sky Sport Italia, клуб Серії D Павія вже кілька місяців придивляється до одіозного нападника та готує офіційну пропозицію.

Після завершення контракту з Дженоа в червні Балотеллі перебуває у статусі вільного агента. Минулий сезон для нього вийшов провальним: лише шість виходів у Серії А — і всі з лави запасних, сумарно 56 хвилин на полі без голів та асистів. Особливо напруженою була його робота під керівництвом Патріка Вієйри, з яким у форварда давній конфлікт.

Якщо перехід до Павії відбудеться, це стане одним з найбільш гучних трансферів в історії четвертого дивізіону Італії. До свого 35-річчя, яке футболіст відсвяткує у вівторок, Балотеллі може отримати ще один шанс нагадати про себе на полі.