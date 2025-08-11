Італія

20-річний французький захисник найближчим часом пройде медичний огляд.

За останніми даними, Мілан готується завершити переговори з Янг Бойз щодо переходу 20-річного Захарі Атекаме. Загальна сума угоди складе близько 10 мільйонів євро, включаючи додаткові бонусні виплати, а також 10% від суми наступного трансферу гравця.

Перші пропозиції клубу були нижчими — близько 7 мільйонів євро, але через підвищений інтерес до Атекаме Янг Бойз підняли ціну, додавши бонуси, що залежать від досягнень футболіста. Як повідомляють французькі L’Equipe та RMC Sport, тепер контракт практично узгоджено, а сам гравець має пройти медогляд у Мілані протягом найближчих днів.

Атекаме — універсальний правий захисник, який також може грати в більш атакувальній ролі на цьому ж фланзі. Нещодавно він підписав з Янг Бойз нову угоду, розраховану до літа 2029 року, але готовий зробити крок вперед у своїй кар'єрі, приєднавшись до одного з провідних клубів Італії.