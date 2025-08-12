Італія

Тимчасово клубну прописку змінили Філіппо Терраччано й Воррен Бондо.

Правий захисник Філіппо Терраччано й центральний півзахисник Воррен Бондо тимчасово залишили Мілан заради виступів за Кремонезе, передає офіційний сайт "гріджороссі".

Гравців міланського гранда орендували до завершення сезону-2025/26. За даними transfermarkt, за перехід 22-річного італійця Терраччано й 21-річного француза Бондо "россонері" отримали по 500 тисяч євро.

Контракт Філіппо з Міланом розраховано до кінця червня 2028 року. Кремонезе буде зобов'язаний викупити його в разі виконання певних умов (сума потенційного повноцінного трансферу не розголошується).

Договір "россонері" про співпрацю з Ворреном втрачає чинність роком пізніше.

Нагадаємо, наприкінці липня "гріджороссі" придбали капітана Лечче та орендували нападника Наполі.