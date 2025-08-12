Італія

"Б'янкоблу" із зобов'язанням викупу орендували центрфорварда Мілана.

Центральний нападник Мілана Альваро Мората приєднався до Комо, передає офіційний сайт "б'янкоблу".

Повідомляється, що 32-річний іспанець змінив клубну прописку на правах оренди із зобов'язанням викупу. За даними журналіста Ніколо Скіри, за тимчасовий перехід чемпіона Європи "россонері" отримали 1 млн євро, тоді як повноцінний обійдеться Комо в 9 млн.

У той же час Галатасарай за дострокове завершення оренди Морати отримав 5 млн. Контракт Альваро з "б'янкоблу" розраховано до кінця червня 2029 року.

Мілан у липні 2024-го виклав за іспанця 13 млн євро мадридському Атлетіко. Після шести голів і двох асистів у 25-ти матчах за "россонері" гравець за 6 млн приєднався до стамбульського клубу, який мав представляти до 20 січня 2026 року, із правом викупу.

На рахунку Морати сім голів і три асисти в 16-ти матчах за Галатасарай, з яким він виграв чемпіонат і Кубок Туреччини. Раніше Альваро виграв Суперкубок Італії з Міланом.

Із нинішнім керманичем Комо Сеском Фабрегасом гравець виступав за збірну Іспанії і Челсі.