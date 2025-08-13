Італія

Данський нападник змінив свою позицію і тепер відкритий до трансферу на Сан-Сіро.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Мілан зробив суттєвий крок уперед у спробі підписати Расмуса Гойлунда. Ще раніше, сторони обговорювали оренду з правом викупу, але сам футболіст не поспішав приймати рішення.

Тепер ситуація змінилася: данець погодився на можливий переїзд до Італії. Базова домовленість між "россонері" та Манчестер Юнайтед передбачає оренду за 6 мільйонів євро з опцією викупу приблизно за 45 мільйонів. Мілан планує покривати зарплату гравця в повному об’ємі.

У минулому сезоні 21-річний нападник провів 52 матчі за англійський клуб, відзначившись 10 голами та 4 асистами. Тепер він може продовжити кар’єру на Сан-Сіро, де від нього чекають посилення атаки та конкуренції у передній лінії.