Італія

Клуби обмінюються фінальними документами, офіційне оголошення — вже незабаром

Як раніше повідомлялось, Мілан наблизився до підписання 20-річного правого захисника Янг Бойз Закарі Атекаме. Тепер ситуація вийшла на фінальну стадію — сторони узгодили всі ключові умови, і залишилося лише обмінятися підписаними контрактами.

За інформацією італійських медіа, вартість операції складе близько 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а швейцарський клуб отримає 10% від можливого майбутнього перепродажу гравця. Атекаме стане сьомим новачком "россонері" цього літа, посиливши команду після продажу Емерсона Рояла та завершення оренди Кайла Вокера.

До офіційного анонсу трансферу справа може дійти вже найближчими днями. Паралельно Мілан працює над оформленням переходу центрального захисника Коні Де Вінтера, який повинен замінити Маліка Тіава, що приєднався до Ньюкасла.