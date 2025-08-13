Італія

Фланговим нападником з АПЛ також цікавляться в Туреччині й Саудівський Аравії.

Правий вінгер Астон Вілли Леон Бейлі опинився в сфері інтересів Роми, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що клуби ведуть переговори стосовно потенційного трансферу 28-річного ямайця. Представники чемпіонатів Туреччини, зокрема Бешикташ, і Саудівської Аравії теж зацікавлені в переході гравця, але саме "джаллороссі" стають головним претендентом на нього.

Контракт Бейлі з Астон Віллою розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Леон оцінюється в 28 млн євро.

У серпні 2021 року "леви" виклали за ямайця 32 млн Баєру. У 144-х матчах клубу з Бірмінгема фланговий нападник відзначився 22-ма голами й 24-ма асистами.

