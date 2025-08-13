Італія

Бельгійський оборонець попрощався з Дженоа.

Центральний захисник Коні Де Вінтер залишив Дженоа й приєднався до Мілана, передає офіційний сайт гранда.

Контракт із 23-річним бельгійцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 20 млн євро. "Россонері" оборонець представлятиме у футболці з 5-м номером.

Дженоа орендувала Де Вінтера в Ювентуса в серпні 2023-го, а роком пізніше придбала його за 11 млн. На рахунку Коні три гола та один асист у 57-ми матчах за "россоблу".

Гравець також відзначився однією гольовою передачею в чотирьох поєдинках збірної Бельгії.

Нагадаємо, нещодавно Мілан відпустив центрального захисника Маліка Тіава до АПЛ.