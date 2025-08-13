Бельгійський оборонець попрощався з Дженоа.
Коні Де Вінтер, acmilan.com
13 серпня 2025, 18:59
Центральний захисник Коні Де Вінтер залишив Дженоа й приєднався до Мілана, передає офіційний сайт гранда.
Контракт із 23-річним бельгійцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 20 млн євро. "Россонері" оборонець представлятиме у футболці з 5-м номером.
Дженоа орендувала Де Вінтера в Ювентуса в серпні 2023-го, а роком пізніше придбала його за 11 млн. На рахунку Коні три гола та один асист у 57-ми матчах за "россоблу".
Гравець також відзначився однією гольовою передачею в чотирьох поєдинках збірної Бельгії.
Нагадаємо, нещодавно Мілан відпустив центрального захисника Маліка Тіава до АПЛ.