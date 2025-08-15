Італія

Кар'єра 20-річного швейцарця продовжиться в Серії А.

Правий захисник Закарі Атекаме залишив Янг Бойз і приєднався до Мілана, передає офіційний сайт "россонері".

За даними журналіста Ніколо Скіри, міланський гранд виклав за 20-річного швейцарця 9,5 млн євро. Вже колишній клуб гравця отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу.

Контракт Мілана з Атекаме розраховано до кінця червня 2030 року. "Россонері" Закарі представлятиме у футболці з 24-м номером.

За Янг Бойз швейцарець виступав із із січня 2024 року. На його рахунку один гол і три асисти в 47-ти матчах за клуб із Берна. Атекаме також провів десять поєдинків за збірну Швейцарії U-21.

Нагадаємо, нещодавно міланський гранд виклав 20 млн євро за оборонця Дженоа.