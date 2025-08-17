Інше

Український форвард відновлюється перед початком сезону чемпіонату Греції.

Нападник Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук не взяв участі у контрольному поєдинку проти Інтера (0:2). Форвард відчув дискомфорт, і тренерський штаб вирішив не ризикувати його здоров’ям напередодні старту чемпіонату Греції.

Як повідомляє SPORT24, наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар дав українцю відпочити перед матчем першого туру проти Астераса Тріполі, запланованим на 23 серпня. Раніше Яремчук через травму пропустив п’ять спарингів поспіль; востаннє він виходив на поле 2 серпня у грі з Херенвеном (1:1), де провів 73 хвилини.

Минулого сезону Олімпіакос під керівництвом Менділібара виграв чемпіонат та Кубок Греції. За збірну України Яремчук провів 63 матчі, забив 17 голів та зробив 8 асистів.