Італія

На польського вінгбека націлився інший клуб Серії А.

Аталанта запропонувала Інтеру 16 млн євро за лівого півзахисника Ніколу Залевські, передає Фабріціо Романо.

За даними журналіста, переговори щодо трансферу 23-річного поляка тривають. Його контракт із міланським грандом розраховано до кінця червня 2029 року.

Зазначимо, що Інтер за 600 тисяч євро орендував Залевські в рідної для нього Роми в лютому 2025-го, а вже в липні виклав за повноцінний перехід Ніколи 6,3 млн.

На рахунку вінгбека один гол і один асист у 17-ти матчах за "нерадзуррі".

Раніше повідомлялося, що Аталанта працює над трансфером нападника з АПЛ.