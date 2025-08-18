Італія

Переговори з Аталантою зупинилися ще два тижні тому, і відновлювати їх міланський клуб не планує.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, найближчими днями боси Інтера проведуть розмову з агентом нападника Аталанти Адемоли Лукмана, щоб офіційно повідомити про остаточне припинення спроб підписати його клієнта.

Як зазначає джерело, спершу міланці розглядали 27-річного нігерійця як варіант підсилення атаки, однак перемовини з бергамасками повністю заморожені та не завершилися успіхом.

Журналіст підкреслює, що ця ситуація жодним чином не була пов’язана з можливим переходом Ніколо Залевські в Аталанту — ці дві історії розвивалися незалежно одна від одної.

Раніше повідомлялося, що Інтер визначив Крістофера Нкунку з Челсі як "план Б" у разі провалу з підписанням головної цілі Адемоли Лукмана.