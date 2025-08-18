Переговори з Аталантою зупинилися ще два тижні тому, і відновлювати їх міланський клуб не планує.
Адемола Лукман, Getty Images
18 серпня 2025, 23:30
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, найближчими днями боси Інтера проведуть розмову з агентом нападника Аталанти Адемоли Лукмана, щоб офіційно повідомити про остаточне припинення спроб підписати його клієнта.
Як зазначає джерело, спершу міланці розглядали 27-річного нігерійця як варіант підсилення атаки, однак перемовини з бергамасками повністю заморожені та не завершилися успіхом.
Журналіст підкреслює, що ця ситуація жодним чином не була пов’язана з можливим переходом Ніколо Залевські в Аталанту — ці дві історії розвивалися незалежно одна від одної.
Раніше повідомлялося, що Інтер визначив Крістофера Нкунку з Челсі як "план Б" у разі провалу з підписанням головної цілі Адемоли Лукмана.