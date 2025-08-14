Італія

Міланський клуб вже має домовленість із зіркою Аталанти, однак стежить і за французом.

Інтер додав до свого трансферного шортлиста форварда лондонського Челсі Крістофера Нкунку, який шукає для себе нового виклику цього літа. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела., головною ціллю для "нерадзуррі" залишається підписання лідера Аталанти Адемоли Лукмана. Між сторонами вже досягнута повна усна домовленість щодо довгострокового контракту, і сам нападник прагне перейти на Джузеппе Меацца, але угода між клубами ще не вийшла на фінальну стадію.

Щодо Нкунку, на француза претендують також мюнхенська Баварія, РБ Лейпциг та інші європейські клуби, і ситуація може так і залишитися відкритою до закриття трансферного вікна.

У минулому сезоні АПЛ Крістофер Нкунку провів за Челсі 27 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Взимку переговори щодо трансферу 27-річного француза вела вищезгадана Баварія, але успіхом це не вдалося.