Італія

Камерунський голкіпер Манчестер Юнайтед цікавий міланському клубу.

Голкіпер МЮ Андре Онана поки не визначився зі своїм майбутнім на сезон-2025/26.

Інтер зацікавлений у 29-річному камерунці, оскільки розглядає його як заміну 36-річному Янну Зоммеру. Клуб цінує досвід Онана та знайомство гравця зі структурою команди.

У минулому сезоні голкіпер провів 50 матчів у всіх турнірах, пропустив 65 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими". За даними Transfermarkt, його ринкова вартість складає 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед всерйоз націлився на Луніна.