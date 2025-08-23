Французький хавбек уклав контракт із "нерадзуррі" до 2030 року.
Анді Діуф, Інтер Мілан
23 серпня 2025, 00:44
Інтер офіційно оголосив про трансфер центрального півзахисника Ланса Анді Діуфа. Про це повідомила пресслужба міланського клубу.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума угоди склала 20 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів може зрости до 25 мільйонів.
Контракт 22-річного футболіста із Інтером розрахований до червня 2030 року.
Анді Діуф приєднався до Ланса у липні 2023 року, перейшовши з Базеля за 14 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та двома асистами.