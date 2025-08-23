Італія

Французький хавбек уклав контракт із "нерадзуррі" до 2030 року.

Інтер офіційно оголосив про трансфер центрального півзахисника Ланса Анді Діуфа. Про це повідомила пресслужба міланського клубу.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума угоди склала 20 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів може зрости до 25 мільйонів.

Контракт 22-річного футболіста із Інтером розрахований до червня 2030 року.

Анді Діуф приєднався до Ланса у липні 2023 року, перейшовши з Базеля за 14 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та двома асистами.