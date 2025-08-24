Італія

Бельгієць забив у дебютному матчі за Наполі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над Сассуоло (2:0) в рамках стартового туру італійської Серії А сезону-2025/26. Його слова наводить DAZN.

"Завжди є що поліпшити. Сьогодні ми з самого початку підійшли до гри з правильним настроєм, хотіли відразу задати тон. Я спирався на напрацювання минулого сезону, а тепер намагаюся вбудовувати в нашу систему нових гравців.

У матчі із Сассуоло з новачків був тільки Де Брюйне. Я шукаю правильну формулу, щоб поєднувати трьох інших гравців з Кевіном. Ми працюємо разом зовсім недовго, але вже були помітні цікаві речі.

В організації гри можна було додати швидкості і частіше грати вертикально, іноді ми обривали ситуації, які могли перерости в щось важливе. Ми добре почали, я побачив правильний дух на старті сезону. Це дуже важливо", – сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував контракт Довбику.