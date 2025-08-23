Італія

Чергова цікава заява одіозного функціонера.

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче скоротити Серію А до 16 команд. Його слова наводить Corriere della Sera.

"Система зруйнована по всій Європі, і щоб погасити величезні борги, потрібні революційні та швидкі реформи. Грається все більше матчів, для цього потрібно все більше гравців, а це веде до ще більших витрат.

Я сподіваюся, що в Серії A залишиться 16 команд, як у 1986 році, і це дозволить запобігти суттєвій втомі гравців – головного активу клубів – і падінню їхньої цінності.

Турнір на 16 команд також виключив би ті матчі, які збирають лише кілька тисяч глядачів біля телевізорів і підривають комерційну привабливість нашого футболу. Багато хто стверджує, що це знизить доходи, але це неправда, тому що зросте цінність інших матчів", – сказав Де Лаурентіс.

Нагадаємо, що наразі в Серії А приймають участь 20 команд.