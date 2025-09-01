Мало шансів розкритись у Бергамо для футболіста.
Ібрагім Сулемана, Getty Images
01 вересня 2025, 12:04
Минулого літа бергамаська Аталанта заплатила 7,4 млн євро сардинському Кальярі за ганського опорного півзахисника Ібрагіма Сулемана.
Однак за часи Джан П’єро Гасперіні на чолі клубу 22-річний виконавець так і не зачепився за місце в стартовому складі, провів 10 матчів та забивав двічі.
А вже після приходу до клубу Івана Юрича Сулемана зрозумів, що його становище навряд чи покращиться.
Саме тому було ухвалено рішення щодо оренди в Болоньї за 1 млн євро на найближчий рік, після чого в "россоблу" буде можливість викупу гравця ще за 11 млн євро.
Контракт у такому випадку розраховано до 2030 року.