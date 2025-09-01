Італія

Мало шансів розкритись у Бергамо для футболіста.

Минулого літа бергамаська Аталанта заплатила 7,4 млн євро сардинському Кальярі за ганського опорного півзахисника Ібрагіма Сулемана.

Однак за часи Джан П’єро Гасперіні на чолі клубу 22-річний виконавець так і не зачепився за місце в стартовому складі, провів 10 матчів та забивав двічі.

А вже після приходу до клубу Івана Юрича Сулемана зрозумів, що його становище навряд чи покращиться.

Саме тому було ухвалено рішення щодо оренди в Болоньї за 1 млн євро на найближчий рік, після чого в "россоблу" буде можливість викупу гравця ще за 11 млн євро.

Контракт у такому випадку розраховано до 2030 року.