Італія

Команда забила 13 голів у перших матчах під керівництвом нового тренера — найкращий старт в історії Скуадри Адзурри.

Збірна Італії продовжує переможну серію під керівництвом Дженнаро Гаттузо. У своєму третьому матчі з новим наставником команда здобула виїзну перемогу над Естонією з рахунком 3:1.

Цей результат дозволив італійцям встановити історичний рекорд — 13 забитих м’ячів у перших трьох поєдинках під керівництвом нового головного тренера. Така результативність стала найкращим стартом в історії національної збірної.

Раніше команда Гаттузо впевнено обіграла Естонію (5:0) та Ізраїль (5:4).

Гаттузо очолив збірну Італії у червня 2025 року.