Інше

Організація вже звернулася за юридичними консультаціями, а зміни до правил можуть набути чинності на початку наступного року.

ФІФА розглядає можливість заборони проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном.

Як повідомляє The Guardian, організація вже звернулася до юридичних радників, щоб з’ясувати, чи має право офіційно обмежити клуби у виборі місця проведення поєдинків.

Питання стало актуальним після того, як УЄФА з небажанням погодив проведення матчу Барселони проти Вільярреала у Маямі, а також зустрічі між Міланом і Комо в австралійському Перті.

У ФІФА вважають, що чинні регламенти не мають достатньої чіткості, щоб визначити правила проведення таких ігор. В УЄФА зазначили, що нормативна база ФІФА є "недостатньо ясною та докладною", що викликало невдоволення керівництва Міжнародної федерації футболу.

Очікується, що оновлені правила можуть бути ухвалені вже на початку 2026 року, аби унеможливити проведення офіційних матчів чемпіонатів у третіх країнах.