Організація вже звернулася за юридичними консультаціями, а зміни до правил можуть набути чинності на початку наступного року.
ФІФА, getty Images
12 жовтня 2025, 10:57
ФІФА розглядає можливість заборони проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном.
Як повідомляє The Guardian, організація вже звернулася до юридичних радників, щоб з’ясувати, чи має право офіційно обмежити клуби у виборі місця проведення поєдинків.
Питання стало актуальним після того, як УЄФА з небажанням погодив проведення матчу Барселони проти Вільярреала у Маямі, а також зустрічі між Міланом і Комо в австралійському Перті.
У ФІФА вважають, що чинні регламенти не мають достатньої чіткості, щоб визначити правила проведення таких ігор. В УЄФА зазначили, що нормативна база ФІФА є "недостатньо ясною та докладною", що викликало невдоволення керівництва Міжнародної федерації футболу.
Очікується, що оновлені правила можуть бути ухвалені вже на початку 2026 року, аби унеможливити проведення офіційних матчів чемпіонатів у третіх країнах.