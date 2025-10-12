Португалія

Медики поставили діагноз після обстеження.

Національна збірна України обіграла Ісландію в гостьовому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

За ходом першого тайму основний півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков зазнав пошкодження в зіткненні із суперником, через що залишив межі поля одразу після першого пропущеного нашою збірною м’яча.

На наступний день після гри гравець лісабонської Бенфіки залишив табір національної команди та відправився назад до розташування клубу.

Уже в Португалії Судаков мав глибоке обстеження, за підсумком якого лікарі діагностували травму лівого плеча з легким розтягненням акроміально-ключичного суглобу.

Тепер під питанням його участь у грі проти Шавіша в Кубку Португалії

Нагадаємо, що раніше сам футболіст прокоментував своє пошкодження.