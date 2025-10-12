Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Італії забиває у чотирьох поспіль матчах кваліфікації до чемпіонату світу — вперше з часів легендарного Філіппо Індзагі.

Мойзе Кін увійшов в історію збірної Італії, ставши першим гравцем за понад два десятиліття, який забивав у чотирьох поспіль відбіркових матчах чемпіонату світу.

Востаннє подібного результату у 2001 році досяг легендарний нападник Філіппо Індзагі.

За цей період Кін відзначився двома голами у ворота Литви (2021 року), одним м’ячем у матчі проти Естонії (2025), дублем у поєдинку з Ізраїлем (2025) та ще одним голом у повторній грі з Естонією (2025).

Нагадаємо, Фіорентина продовжила контракт з Кіном.