Італія

28-річний бразилець отримав нову травму коліна та незабаром перенесе артроскопічне втручання.

Бразильський захисник Ювентуса Бремер отримав травму — у футболіста діагностували розрив медіального меніска лівого коліна. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

За інформацією клубу, вранці гравець пройшов медичне обстеження у Ліоні, де лікар підтвердив пошкодження. Найближчим часом Бремеру зроблять селективну артроскопічну меніскектомію.

Цього сезону 28-річний оборонець провів п’ять матчів за Ювентус і відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року футболіст уже мав серйозну травму — розрив хрестоподібної зв’язки, через який пропустив понад вісім місяців і повернувся на поле лише в червні 2025-го.

Контракт Бремера з Ювентусом діє до літа 2029 року.