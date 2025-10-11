Італія

Пункт про право викупу фактично є зобов’язанням.

Ювентус вже налаштований придбати орендованого нападника Лоїса Опенду за повну суму в 45,5 мільйона євро. Пункт про право викупу в його контракті з РБ Лейпциг, за інформацією Tuttosport і La Gazzetta dello Sport.

Угода передбачає 3,3 мільйона євро за оренду на сезон та викуп за 40,6 мільйона євро плюс додаткові 1,7 мільйона, що в сумі дає 45,5 мільйона. Ювентус зобов’язаний викупити гравця, якщо команда уникне вильоту з Серії А після сезону 2025-26.

Хоча бельгієць досі не забив голів за Ювентус у п'яти матчах, включно з трьома в Німеччині до переходу.