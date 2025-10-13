Іспанія

Мадридський клуб задоволений грою аргентинського вінгера та планує скористатися опцією викупу.

Мадридський Атлетіко має намір зберегти у команді аргентинського вінгера Ніколаса Гонсалеса, який нині виступає на правах оренди з Ювентуса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанський клуб орендував 26-річного футболіста на один сезон з опцією викупу за 32 мільйони євро. Додатково передбачено бонус у розмірі 1 мільйона, якщо Атлетико кваліфікується до Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Опція викупу стане обов’язковою, якщо Гонсалес проведе щонайменше 21 матч у Ла Лізі, відігравши не менше 45 хвилин у кожному.

Контракт Ніколаса з Ювентусом чинний до 30 червня 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця наразі становить 24 мільйони євро.

У поточному сезоні аргентинець провів сім матчів за Атлетико, у яких відзначився одним забитим м’ячем.