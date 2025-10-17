Італія

Легенда італійського тренерського цеху не в захваті від українця.

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився про українського нападника римської Роми Артема Довбика. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Кожен наставник по-своєму інтерпретує пресинг. Гасперіні застосовує цей підхід по всьому полю, його тактика індивідуальної опіки – впізнавана і визнана модель, яка дозволила йому досягти успіху в Аталанті. Тепер же Джан П'єро адаптує цей стиль гри в Ромі.

На даний момент Рома чітко дотримується вказівок головного тренера і робить все можливе на полі, щоб повноцінно відповідати ігровим принципам Гасперіні. Вважаю, з часом римляни покращать показник ефективності дій в нападі, команда буде забивати ще більше, нехай навіть Довбик та Фергюсон не виглядають форвардами топ-рівня.

Я вважаю, що "джаллоросси" повинні боротися за путівку в Лігу чемпіонів. Поточний сезон буде довгим і насиченим, враховуючи необхідність виступів у Лізі Європи. Хоча ще в Аталанті Гасперіні показав свою здатність грамотно розподіляти сили на кілька напрямків. Джан П'єро зробить те ж саме в Римі", – заявив Капелло.

