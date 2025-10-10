Італія

Наставник Роми вважає, що нападник міг би швидше повернути оптимальну форму, якби залишився у розташуванні клубу.

Головний тренер Роми Джанп'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з українським форвардом Артемом Довбиком, який вирушив до табору національної збірної України. Італійський фахівець зазначив, що футболіст демонструє прогрес, але зараз йому потрібна стабільна клубна робота для відновлення найкращої форми.

"Мені шкода, що Довбик поїхав у збірну. Я бачу, як він росте, фізично розвивається. Це найважливіше, бо він по суті сильний гравець — і фізично, і технічно. Щоб показувати високі результати, він повинен бути у відмінній формі.

Я хотів би довести його до оптимальної форми, вірячи, що він знову зможе реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. Він добре виступив у Флоренції. Нам потрібно вселити в нього впевненість і почуття приналежності — він повинен знати, що команда його підтримує", — сказав тренер.

Нагадаємо, Довбик під прицілом Фенербахче.