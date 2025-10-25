Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 25 жовтня, розпочавшись о 19:00.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Суботній вечір порадує головним протистоянням чергового туру чемпіонату Італії. Наполі ризикує вперше з грудня 2023 року зазнати трьох поспіль поразок, тоді як Інтер може вперше з березня 2024-го здобути восьму поспіль звитягу. Неаполітанці туром раніше поступилися Торіно на виїзді (0:1) через гол у них же орендованого Джованні Сімеоне.

Серед тижня в Лізі чемпіонів колектив Антоніо Конте зазнав ще більшої невдачі. Наполі в Ейндговені розгромно програв місцевому ПСВ (2:6), вперше в своїй історії пропустивши шість голів у матчі єврокубків. Тепер неаполітанці намагатимуться реабілітуватися вже вдома, у дуелі з клубом, який одним заліковим балом поступився їм у боротьбі за перемогу в Серії А-2024/25.

Інтер минулої суботи впорався з Ромою в столиці (1:0), а у вівторок розгромив у Бельгії Юніон Сент-Жилуаз (4:0). Таким чином команда Крістіана Ківу продовжила свою серію "сухих" виїзних перемог до чотирьох поєдинків. Міланський клуб має найкращу атаку в Серії А (18 голів) і в кожному з останніх восьми матчів у Неаполі його гравці відзначилися бодай одним голом.

Конте за всю свою кар'єру міланського гранду ніколи не поступався (4В, 4Н). Тим не менш, за версією букмекерів більші шанси на успіх у сьогоднішньому протистоянні мають підопічні Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.43, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.10. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Гілмор — Політано, Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Бонні, Мартінес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА