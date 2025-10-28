Італія

Німецький клуб вивчає можливість оренди Ендріка.

Сенсаційні новини надходять з Німеччини. Штутгарт розглядає амбітний план з підписання в зимове трансферне вікно молодої зірки Реал Мадрид Ендріка. Йдеться про короткострокову оренду, щоб 19-річний форвард міг отримати регулярну ігрову практику.

​Як повідомляє Goal, Штутгарт сподівається, що їхній козир у переговорах — це міцні стосунки головного тренера Себастьяна Хенесса з керманичем Реала Хабі Алонсо.

За даними джерел, Алонсо високо цінує здатність Хенесса розвивати молодих атакуючих гравців і довіряє йому в цьому аспекті. ​Ця довіра може стати вирішальною, оскільки Реал Мадрид прагне, щоб Ендрік набрався цінного досвіду в конкурентній лізі, не втрачаючи контролю над його майбутнім. ​

Переговори між клубами вже тривають. Однак Штутгарту доведеться витримати конкуренцію, оскільки інтерес до бразильського вундеркінда також виявляють Марсель, Айнтрахт Франкфурт та РБ Лейпциг.