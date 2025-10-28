Німецький клуб вивчає можливість оренди Ендріка.
Ендрік, Getty Images
28 жовтня 2025, 16:25
Сенсаційні новини надходять з Німеччини. Штутгарт розглядає амбітний план з підписання в зимове трансферне вікно молодої зірки Реал Мадрид Ендріка. Йдеться про короткострокову оренду, щоб 19-річний форвард міг отримати регулярну ігрову практику.
Як повідомляє Goal, Штутгарт сподівається, що їхній козир у переговорах — це міцні стосунки головного тренера Себастьяна Хенесса з керманичем Реала Хабі Алонсо.
За даними джерел, Алонсо високо цінує здатність Хенесса розвивати молодих атакуючих гравців і довіряє йому в цьому аспекті. Ця довіра може стати вирішальною, оскільки Реал Мадрид прагне, щоб Ендрік набрався цінного досвіду в конкурентній лізі, не втрачаючи контролю над його майбутнім.
Переговори між клубами вже тривають. Однак Штутгарту доведеться витримати конкуренцію, оскільки інтерес до бразильського вундеркінда також виявляють Марсель, Айнтрахт Франкфурт та РБ Лейпциг.