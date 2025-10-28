Капітан Реала успішно прооперований та незабаром розпочне відновлення.
Дані Карвахаль, Реал Мадрид
28 жовтня 2025, 12:33
Пресслужба Реала повідомила, що сьогодні капітан команди Дані Карвахаль успішно переніс артроскопічну операцію на правому коліні.
Як зазначається, хірургічне втручання провів доктор Мануель Льєс під наглядом медичної служби мадридського клубу.
У найближчі дні Карвахаль розпочне відновлення, про терміни його повернення до гри поки не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що досвідчений іспанець ризикує не зіграти до кінця року.