Іспанія

Капітан Реала успішно прооперований та незабаром розпочне відновлення.

Пресслужба Реала повідомила, що сьогодні капітан команди Дані Карвахаль успішно переніс артроскопічну операцію на правому коліні.

Як зазначається, хірургічне втручання провів доктор Мануель Льєс під наглядом медичної служби мадридського клубу.

У найближчі дні Карвахаль розпочне відновлення, про терміни його повернення до гри поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що досвідчений іспанець ризикує не зіграти до кінця року.