Іспанія

Іспанець отримає артроскопію коліна після пошкодження, яке зазнав у переможному Ель Класіко над Барселоною.

Правий захисник Реала Дані Карвахаль отримав нове пошкодження, через яке пропустить щонайменше півтора місяця.

У 32-річного футболіста виявлено рухоме суглобове тіло в правому коліні, отримане під час Ель Класіко проти Барселони (2:1). Медична служба мадридського клубу ухвалила рішення провести артроскопічне втручання. Про це повідомляє AS.

"Після обстеження нашого капітана Дані Карвахаля у нього діагностовано проблеми з правим коліном. Гравцю буде проведено артроскопію", — йдеться в офіційній заяві Реала.

За даними іспанських медіа, орієнтовний термін відновлення складе від шести до десяти тижнів, тож Карвахаль може більше не зіграти у 2025 році.

Нагадаємо, це вже третє пошкодження іспанця за останні пів року — влітку він лікував травму хрестоподібної зв’язки, а восени пропускав матчі через проблеми з литковим м’язом.