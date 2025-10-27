Іспанія

The Athletic розшифрувало емоційний діалог гравця та тренера під час Ель Класіко.

Під час Ель Класіко між Реалом і Барселоною, що відбувся 26 жовтня, стався емоційний інцидент між вінгером Вінісіусом Жуніором та головним тренером мадридців Хабі Алонсо. Як повідомляє The Athletic, журналісти розшифрували відео суперечки, яка сталася під час заміни гравця.

На 72-й хвилині зустрічі Алонсо вирішив замінити Вінісіуса на Родріго Гоеса, що викликало різке невдоволення бразильця. Він кілька разів перепитав тренера: "Мене?!", на що Алонсо відповів роздратовано: "Досить, Віні, чорт забирай!".

Після цього футболіст вибухнув емоціями:

"Щоразу мене. Я йду з команди. Буде краще, якщо я піду", — сказав Вінісіус і попрямував у підтрибунне приміщення.

Згодом, повернувшись на лаву запасних, він продовжив нервувати й відмовився реагувати на привітання тренерського штабу та партнерів. За даними джерела, ситуацію допоміг владнати український голкіпер Андрій Лунін — він підійшов до Вінісіуса, обійняв його та намагався заспокоїти.

До речі, стало відомо, за яку фразу Лунін отримав червону картку.