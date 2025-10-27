Іспанія

Мадридський клуб має намір захистити українського голкіпера після суперечливого епізоду з Барселоною.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримав червону картку наприкінці матчу Ель Класіко проти Барселони (2:1), і мадридський Реал вирішив подати протест на рішення арбітра, повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана.

Українець потрапив до рапорту судді за неспортивну поведінку після сутички наприкінці поєдинку. У клубі вважають, що Лунін просто захищав Вінісіуса Жуніора від провокацій з лави Барселони.

У поточному сезоні Лунін ще не виходив на поле, оскільки головний тренер Реала Хабі Алонсо довіряє Тібо Куртуа. Наступний матч Ла Ліги мадридці проведуть вдома проти Валенсії 1 листопада.

Нагадаємо, що напередодні Реал здобув домашню перемогу над Барселоною в 10-му турі чемпіонату Іспанії.