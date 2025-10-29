Італія

Солідні гроші лише за один товариський матч.

Керівництво каталонської Барселони продовжує боротись із фінансовими негараздами клубу та постійно перебуває в пошуках прибутку.

Іспанська преса повідомляє, що одним із способів швидко заробити пристойну суму для "блаугранас" найближчим часом може стати виклик, який надійшов із Перу.

Один із тамтешніх клубів наразі веде перемовини з Барсою щодо проведення товариського матчу з метою популяризації футболу в країні.

Ціна питання — 7-8 млн євро, які перуанці готові викласти за приїзд каталонців до себе в країну.

Очікується, що подія відбудеться вже в грудні цього року.