Футболіст отримав травму литки на тренуванні, строки його повернення поки що не визначено.

Півзахисник Ювентуса Кефрен Тюрам отримав травму під час тренування і не допоможе команді в поєдинку 9-го туру Серії А проти Удінезе.

Як повідомляє SportItalia, у 23-річного футболіста діагностовано проблеми з литковим м’язом. Ступінь ушкодження поки не визначено — медичне обстеження заплановано на найближчі дні, після чого стане відомо, наскільки серйозною є травма та коли гравець зможе повернутися до тренувань.

У поточному сезоні хавбек провів 10 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.