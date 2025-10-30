Італія

Лукаку на завершальному етапі відновлення після травми.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку повертається до Італії, щоб пройти заключні медичні обстеження, які визначать його готовність до гри. Головний тренер Антоніо Конте з нетерпінням очікує на повернення свого ключового форварда. ​

Лукаку був поза грою понад два місяці. Він отримав одну з найсерйозніших травм у своїй кар'єрі ще в серпні, під час передсезонного товариського матчу проти Олімпіакоса. ​У бельгійця діагностували розрив високого ступеня двоголового м'яза стегна (біцепса стегна) на правій нозі. ​

Процес відновлення був довгим і ретельним. Він включав фізіотерапію, роботу в тренажерному залі для відновлення кондицій, а нещодавно — контрольовані тренування на полі, що фактично є перезапуском передсезонної підготовки. ​

Антоніо Конте та медичний штаб Наполі діють вкрай обережно. План полягає в тому, щоб повернути Лукаку лише тоді, коли він буде готовий на 100%, навіть якщо доведеться чекати до середини грудня. Реінтеграція проходитиме у два етапи: спочатку інтенсивні сесії в залі для відновлення м'язової сили, а потім — симуляція ігрових навантажень.

​Якщо фінальні тести пройдуть успішно, Конте планує включити Лукаку до заявки на Лігу Чемпіонів, що може кардинально змінити європейські амбіції Наполі.