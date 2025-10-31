Італія

Італійський гранд планує вдруге спробувати підписати нападника збірної України, якого не вдалося отримати влітку.

Форвард Роми та збірної України Артем Довбик може змінити клуб уже в січні. Як повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Фабіано Делла Валле, 28-річним нападником серйозно цікавиться Мілан, який розглядає його як підсилення атакувальної лінії на другу половину сезону.

Міланці вже намагалися підписати українця під час літнього трансферного вікна, але тоді переговори з римлянами не принесли результату. Тепер клуб із Сан-Сіро готує нову спробу — можливі два варіанти: оренда з правом викупу або повноцінний трансфер.

Остаточне рішення щодо переходу, за даними джерела, залежатиме від позиції Роми, яка наразі не визначилася, чи готова відпустити одного зі своїх ключових нападників у середині сезону.

У поточному сезоні Довбик провів 11 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та одну гольову передачу. Його контракт із римським клубом чинний до червня 2029 року, тож потенційний трансфер може обійтися Мілану у значну суму.