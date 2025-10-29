Італія

Гравець не пасує до системи Аморіма.

За нідерландського нападника Джошуа Зіркзе англійський Манчестер Юнайтед заплатив італійській Болоньї 42,5 млн євро влітку минулого року, але після приходу до клубу португальського головного тренера Рубена Аморіма стало зрозуміло, що цей гравець не відповідає баченню фахівця.

Тож уже за півтора роки після свого трансферу 24-річний виконавець може залишити "Червоних дияволів".

Поки що, на правах оренди, і повернутись при цьому до Італії.

Принаймні, місцеві ЗМІ стверджують, що Рома для цього готова виплачувати всю зарплатню футболіста впродовж наступного півріччя, тобто — 1,8 млн євро.

Наразі йдеться лише про оренду, що загалом влаштовує Зіркзе, який хоче мати ігровий час для того, щоб боротись за місце в складі національної команди на майбутньому чемпіонаті світу-2026.

У Джошуа в цьому сезоні 90 хвилин у п’яти матчах.